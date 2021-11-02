一名年輕女員工自曝當了公司老闆的小三3年多，老闆承諾會給交代卻一直拖延，她等不下去直接找正宮攤牌，結果女員工與老闆竟雙雙「被開除」。原來該公司其實是正宮娘家的，老闆只是「靠妻掛名」，偷吃曝光，連他也被掃地出門。

一名女子在爆料公社App匿名公社發表《親身經歷的現世報》一文，她表示自己當了老闆3年多見不得光的小三，而該公司是上市公司。原PO自信滿滿認為自己才28歲，而老闆的老婆已經39歲了，老闆怎樣都會選自己，且老闆承諾會給她一個交代，卻一直拖延，於是原PO直接找上老闆老婆談判。

原PO表示正宮聽完她的要求，淡淡點頭答應，於是她滿心期待老闆娶她，一起走向未來的幸福生活。豈料，最後等到的是一張資遣單，以及老闆冷淡的一句「分手吧」，追問理由，老闆只回「他也被開除」。

原來這間公司是正宮娘家的，老闆不過是個掛名老闆，外遇曝光，娘家乾脆把偷吃男跟小三一併「掃地出門」。

原PO表示之後投了好多履歷，連個面試通知都沒收到，「寫下這丟臉的親身經歷，是希望能勸各位情竇初開的女生們，小三千萬當不得。如此傷人一千自損八百的行為，一點也不值得」。

網友看完小三自曝現世報，紛紛感慨：「在妳是愛，在他是玩」、「只要知道錯在哪，以後不再犯就好！」、「要更愛自己一點，要睜亮雙眼，寧可一個人自由自在，也不要讓自己愛的很卑微」、「感覺他是吃軟飯的，老婆終於逮到機會弄走這個廢物男，而妳只是那一把被借的刀，他老婆應該爽死了 終於甩開他」、「感覺又是幻想文，現實中是老公回去認錯，把小三踢走當沒事發生」。