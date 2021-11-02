今年31歲的韓籍教師金炳秀，除了在台中嶺東科大和台中家商授課韓文，還常常上電視節目當通告藝人，由於外型俊俏高大，被封「天菜老師」。不過，他日前遭多位女性指控騙砲，還有女同學疑為他「夾娃娃」。

根據《三立新聞網》報導，金炳秀被爆與網紅、空服員、女星和女同學重疊發生關係，沒經過同意就錄下過程，還有女學生為他赴美拿小孩，對此金炳秀否認偷拍，僅說雙方都同意拍攝，但承認墮胎，女方非任教學生，「需要錢我都負責，生下來我可以接受。」

事實上，金炳秀今年在節目《單身行不行》曾暢談感情觀，坦言談戀愛很浪費時間，自己工作又很忙，「完全沒有跟女生聯絡」，有時候遇到有好感的女生，都會因為一個禮拜沒回訊息而淡掉，但不以為意，認為對方不能等就算了，寧願把多餘時間拿去喝酒聚餐，更表示自己最受不了浪費時間的人，曾遇過學生上課漫不經心，直接跟對方說：「你這個學期的錢我退給你」當場把學生逼哭，事後雖然感到抱歉，仍覺得要堅守原則。

在節目《2分之一強》時，金炳秀還被臨時抽查手機，被發現通訊軟體有多則與女生的曖昧訊息，梁赫群當時笑罵：「下流！」金炳秀趕緊澄清都是跟學生聯絡，但被Sandy揪出疑點，認為用詞都滿親密的，且時間都滿晚的，金炳秀支支吾吾地表示，自己平常沒事真的不太會回訊息。

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