《戲說台灣》班底女星李宇柔最近鬼門關前走一遭，透露因腸爆裂住進加護病房（ICU），動了3次手術後情況才好轉，今(2日)她接受媒體專訪直言先前在醫院無人權，像被糟蹋。引來在其他醫院任職的名醫陳志金發文提出3點反批，並替護理人員緩頰：「相信我，在ICU裡，大家都很忙，沒有那個閒情要『整你』的！」

奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書上擁有一票粉絲，今稍早對於女星受訪表示在其他醫院加護病房直言被糟蹋的新聞發表感想，他指出，ICU是救命的地方，絕對沒有家裡舒適，常常燈火通明無法關燈，是因為醫護人員必須不分日夜醫治病人，但對於穩定的病人會在夜晚幫忙關燈，等到需要檢查或治療時再開燈。

陳志金發文。（圖／翻攝自Icu醫生陳志金臉書）

其次，陳志金進一步強調，在ICU中重要的儀器、呼吸器、點滴泵浦的警報也是24小時不能關閉，「為了安全的考量也是不得已的事」。另外，ICU的病人身上常插有許多救命的管路，以防不小心或是刻意被拉掉，便會約束病人的手腳，他明白很不舒服，但也是為了生命安全著想。

女星李宇柔先前因腸爆裂住進加護病房。（圖／中時資料照片）

陳志金補充，偶爾有些在加護病房中的病人指證歷歷的被虐，在醫學上的名稱叫「加護病房症候群 ICU psychosis」或稱「譫妄症 Delirium」，是由於治病時心理和生理的壓力造成。醫護人員和病人的共同敵人是疾病與無常，而不是彼此，若有病人自覺在ICU受到不舒服對待，應該當下與醫護人員溝通，而不是選擇透過媒體控訴，「醫療需要彼此的信任和包容，這樣的控訴，應該先查證，才不會不小心澆熄了重症醫療人員的熱血」。

此外，陳志金也表示，對於該女星覺得隱私受到侵害一事，醫院應該要給一個合理的回應，醫院的環境清潔人員雖然大多是外包的，應該做好教育訓練，「進入病房、病廁前，一定要先敲門，有回應才能進入。打開簾子之前，也要先詢問。在加護病房，環保人員打掃前應該要先詢問護理師，能否進行？」

網友回應：「我爸住加護病房的時候，譫妄很嚴重，住在裡面白天黑夜都不知道，都說有人在看他，我們要回家還會生氣」、「我到現在都還很感謝，當初在中國醫藥大學附設醫院，為搶救我生命而努力的醫生和護理人員們，他們的無私付出讓我活下來了，謝謝您們」、「住過ICU的我，衷心感謝所有照護我的醫護人員，您們真的非常辛苦！」、「我在ICU工作7年，最大的收穫就是，非常珍惜每一口可以『自主呼吸』的機會」。