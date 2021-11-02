在崔楊的領軍下老鷹逐漸蛻變成為東區強權，今天在主場118比111擊退來犯的巫師，拿下本季第4勝，然而接下來的12天將迎來魔鬼賽程，7場賽事都是東西區強敵，一關比一關難過。

上賽季勇闖東區冠軍賽的老鷹，本季打完前6戰3勝3敗，老實說並不算太好，今天首節打完就領先11分，巫師隨後奮勇追趕，可惜最終還是飲恨吞敗，不過，兩隊合計45次罰球全中堪稱奇蹟，尤其是雙方陣營還有哈瑞爾與卡培拉這兩位罰球命中率不太好的球員在，哈瑞爾7罰俱中，此役名列NBA史上第5。

崔楊11罰全中，攻下26分、6助攻、4籃板，波達諾維奇16分、6籃板、6助攻，卡培拉16分、12籃板，瑞迪許15分，賈林納利與柯林斯各12分，杭特11分。

老鷹接下來將在12天內迎來嚴酷的7場賽事，當中5戰在客場，對手分別是籃網、太陽、勇士、爵士、金塊，至於在主場則碰到爵士與公鹿，每一個對手都非常不好惹，可說是地獄般的賽程，考驗著老鷹陣中年輕小將的心理與意志。