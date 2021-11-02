聯電(2303)股價開高走高、觸及60元關卡；8吋晶圓代工廠世界(5347)也在下午法說會前股價先行漲停慶賀；加上台積電(2330)穩揚，晶圓雙雄推升台股今早大漲逾百點，突破17100點以及半年線。世界先進亦帶動櫃買指數續漲。

聯電ADR止跌，周一漲0.78%，聯電今日開高走高，盤中一度漲2.6元至60.2元，目前仍在60元附近高檔震盪；聯電周一收低在57.6元，外資連三天共計賣超15萬餘張，但周一賣超張數減到7683張，賣壓逐步趨緩。

台積電ADR同步止跌，周一漲0.37%；台積電周一收在590元，今日開高走高，盤中一度漲7元至597元，本周一，外資再賣超台積電1894張，外資累計連三天賣超台積電共7675張。

世界先進於盤前公布財報，第3季獲利創新高，稅後淨利32.88億元，每股純益2元，今年前3季每股盈餘達4.94元，同創新高。

世界先進第3季在手機面板驅動IC需求暢旺，產品平均售價上揚，季營收118.77億元，再創歷史新高，逼近營運目標115億至119億元的高標，季增16.95%。

隨著售價揚升，世界先進第3季毛利率達45.78%，逼近原訂目標44%至46%的高標，較第2季拉升4.89個百分點，稅後淨利32.88億元，改寫歷史新高紀錄，季增26.38%，每股純益2元。

世界先進前3季營收312.13億元，年增27.85%，毛利率41.93%，較去年同期上升9.18個百分點，稅後淨利81.03億元，年增80.7%，每股純益4.94元。

世界先進將於下午舉行線上法人說明會，將說明第3季營運結果及第4季展望。法人預期，晶圓代工產能持續供不應求，世界先進第4季業績可望將續創歷史新高，今早股價提前反應法說會的利多預期。