隱形眼鏡新兵望隼(4771)今日登錄興櫃，多頭挾著明年海外訂單將持續成長，晨盤股價最高衝上150.5元，漲幅在5成左右。

望隼為軟式隱形眼鏡研發製造商，在兩岸的生產據點包括台灣竹南一、二廠及中國大陸子公司江蘇視准，2021年的月產能達到2500萬片規模，換算年產能規模約3億片，預計2022年將再擴產，屆時月產能將超過3000萬片。

望隼科技銷售市場主要集中於日本和中國大陸，2020年佔比各為35%及51%。在日本市場方面，短期將藉由抗藍光產品取得重要客戶的年度新品合作，2021年望隼在日本產品的出貨量將會持續攀升。

而在大陸市場方面，隱形眼鏡市場需求快速成長，望隼將利用水膠彩透鏡片拓展市場，預期2022年將在大陸取得第一張抗藍光日拋鏡片註冊證。

望隼2021年上半年合併營收年增率111%；毛利率達36%，高於同期32%水準；歸屬於業主淨利為1.34億元，比去年同期成長176%；每股盈餘為2.68元，遠優於去年同期0.98元的表現。法人預期，今年營收仍維持成長的趨勢。