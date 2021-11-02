法國總統馬克宏(Macron)周一表示，已經延後對英國實施貿易制裁，讓雙方都可以就新提議進行協商，以解決在英國脫歐後兩國持續的漁權糾紛問題。

法國原訂於周一晚間11點開始要限制英國的貿易。

周一馬克宏利用聯合國氣候峰會的空檔時間會晤英國首相強生(Johnson)，馬克宏隨後表示，在兩國將重新啟動談判和等待結果之際，將擱置制裁行動；期待在周二談判結束之時，情況會有所改變。

英國政府發言人對該決定表示歡迎。

周一稍早，英國給法國48小時時間，讓其放棄制裁行動，否則將根據英國脫歐協定進行法律行動。

法國則威脅，加強對英國貨物增強邊境和衛生檢查、禁止英國漁船在法國港口裝卸漁獲，和停止對英國外島的能源供應。

事件主因還是漁權問題，其中牽涉的問題，主要是雙方在主權政治立場的無法退讓。最新一輪衝突是在今年九月，法國指責英國，脫歐之後未能對法國漁民簽發足夠的執照，以便讓法國漁民能在英國海岸6至12海里的水域捕魚。

英國表示，它正在向能夠證明他們之前在英國水域捕魚的船隻發放許可證。英國漁民擔心法國漁船可能會減少他們的利益，這是他們的核心要求。

上周三，法國當局在法國水域扣押了一艘英國扇貝挖泥船，激怒了英國。