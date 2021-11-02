2日，根據最新統計日本單日新確診者僅86位，創2020年6月以來最低。這與8月20日，日本正經歷第5波疫情時所創的25992位新高紀錄相比，可說新冠防疫已看見成效。

事實上，從8月下旬以來，日本各地新染疫者數量已在穩定減少中。學者專家研判，是因為新冠疫苗覆蓋率與日俱增所致。

1日，東京只有9個新冠病例，這是自2020年5月下旬以來，首次降至個位數字。同時，在其它大都會地區如大阪以及福岡，已分別只有傳出7位新冠新患者而已。

另外，根據東京都廳資料，最近7天的每天平均新染疫數為23.4人，周減約兩成左右。同時，新冠重症患者也在減少中，讓當地醫院量能可不那麼吃緊。

1日，日本政府放寬大型活動只能有萬名觀眾出席的人數上限規定，例如體育賽事以及音樂會等。為求謹慎，日本政府近期可能只先開放外國人士短期商旅、出國讀書以及學校與職業培訓項目，但不包括外國觀光客。因此，外國人想要去日本玩，還需多等一段時間。