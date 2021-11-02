在通膨隱憂催化、疫情後新一波換屋和購屋潮興起之際，實體資產已躍居為搶手貨，根據今（2）日最新出爐的瑞普萊坊「全球住宅買家趨勢調查」，高達25％有購屋置產計畫、64％更看漲房價、加價意願大增3倍，儼然潛在買家積極加入一場「搶房比賽 」（Race For Space）。

國際獨立不動產顧問公司萊坊（Knight Frank）今天表示，全球疫情趨緩，商業活動逐漸回到正軌，但去年全球為了紓困大撒幣、降息的後座力仍強，再加上斷鏈、通膨、復甦，三位一體的擠壓，熱錢無處可逃，全面轉進實體資產，創造出前所未見的榮景。

萊坊繼去年中之後，再度進行「全球買家調查」（Global Buyer Survey），針對全球上千組住宅潛在買家的購屋趨勢及偏好，進行研究。

調查結果顯示，買方在「購屋意願」、「價格走勢」、「加價幅度」方面，都比2020年疫情最嚴重的第二季，出現截然不同的樂觀積極看法；對於機能型產品的接受度，也明顯提高，未來將形成疫後住宅產品轉向的關鍵。

瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛表示，在進行兩次調查的比較研究分析，疫情提高「購屋意願」，2020年第三季有20％的受訪者，有購屋、搬家計畫；而一年後，則有19％的已經搬遷，北美洲、澳洲甚至高達25％，而今年更是有25％計畫購屋、搬家。顯示全球消費者購屋置產的意願，在疫後持續增溫。

「價格預期」方面，去年有56％的受訪者認為，未來一年房價會跌，25％認為持平，只有19％認為會漲。但2021年，則有64％認為會漲，表示樂觀看待房價的人數至少增加兩倍，相對來看，認為會跌的只剩13％，帶動全球房市牛氣沖天。

「購屋預算」方面，由於去年是空頭佔上風、看跌得多，因此願意加價的只有7％，而縮減預算的有47％，想拿大刀砍價10％以上的更高達31％；然而2021年願意加價的暴增到28％，整整增加3倍。

增強的購屋意願、樂觀的價格預期、積極的加價策略成為今年全球房市的基調，難怪被形容為一場「搶房比賽 」（Race For Space）。

購屋動機方面，主要還是回應疫情對家庭居住品質的要求，因此最多的受訪者仍為追求更大的室外空間而搬遷，佔約22％，其次是19％傾向更大的室內空間。

上述兩大動機合計佔比達4成以上、主要都離不開「避免群聚、社區感染或在家工作的機會增加」等空間面積的需求。

另外，第三個動機則是想「移居其他城市」以達到工作、居住、財務、消費支出的平衡。

黃舒衛表示，結合以上三個購屋動機，這波全球房市熱潮，多集中在郊區或是二線城市。

至於在台灣方面，「護國神山」的科技產業聚落投資發酵，台南、高雄等南二都，房價越漲越兇，也與全球趨勢一致。