光磊（2340）9月獲利直逼整個第二季，今早股價一度突破50元整數大關，據悉，公司將在本周拿到更名的變更登記，兩個月內將更名為台亞半導體，下一步將在繳出全年度財報之後，向交易所申請變更上市類別，光磊在資本市場的改造如火如荼展開。

光磊因股價表現剽悍，上周應主管機關要求公告9月自結損益，自結9月獲利1.07億元，每股稅後純益0.25元，較去年同期成長14％，一個月的獲利直逼整個第二季，光今年上半年加上9月的單月獲利就達1.41元，直逼2020年獲利1.52元，2021年營運表現可望輕鬆超越2020年。

光磊今年引進日亞化的資金、改組董事會之後，經營團隊引進日亞化背景、聯電背景的高階專業經理人，在資本市場的改造也如火如荼展開，市場傳出，光磊將在本周拿到變更登記，預計兩個月之內將正式更名為「台亞半導體」，下一步將申請變更上市類別，礙於規定，光磊將在繳出年度財報之後，向證券交易所提出申請，市場推估時間點可能落在明年2月。