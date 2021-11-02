記得電影冰原歷險記裡鼠奎特到處追逐而緊抱不放的種子嗎？這可愛的果實是殼斗科植物家族中橡樹或櫟樹所產生的橡實，橡實由殼斗與堅果組合成，是櫟樹的招牌特徵，也是植物學家分類的重要依據。

櫟樹除生態角色與學術價值外，它在人們日常生活中也多有運用，例如好吃的糖炒栗子、種植香菇的段木、製作端午節柏餅、製造木工刨刀、釀酒的橡木桶、酒瓶的軟木塞和農具器柄等等。橡實的形態十分多樣，不同種類的櫟樹有各自奇特造型，是大自然中最容易引起人們興趣的果實。有的殼斗呈盤狀或碗狀使堅果外露；有的殼斗則長得像海膽佈滿尖刺保護著若隱若現的堅果；也有殼斗幾乎完全將堅果包覆隱藏使其深藏不露。

農委會林業試驗所蓮華池研究中心所轄的試驗林，位於南投縣魚池鄉五城村，自二十世紀初即是許多植物學家爭相採集的地方，此地不僅保存台灣低海拔林相，且物種具有相當高的特有性，宛如是現代台灣生態的挪亞方舟，延續著低海拔森林的生命力。殼斗科植物是蓮華池試驗林中最為優勢植群，原生的種類有十餘種，如造型多變的捲斗櫟、好吃又好玩的小西氏石櫟、硬如鐵般的短尾葉石櫟，與佈滿尖刺如刺蝟般的大葉苦櫧等等。

林業試驗所為提升櫟樹保育、研究、教育、種源蒐集及應用方面之價值，在原生櫟樹的種類基礎上，選擇在合適林地，種植其它台灣原生種之櫟樹，以建構殼斗科植物「櫟園」生態教育區，除提升生態保育學術價值外，利用有趣多變的橡實，還可提供適合的教育解說環境場域，讓民眾能走進森林並認識台灣森林，體驗野外觀察的樂趣。

林業試驗所蓮華池研究中心主任傅昭憲表示，櫟園生態教育區是以區外保育與教育為主要建置目的，以提供優良的學術研究環境、自然環境教育場所與物種保育之場域。目前櫟園共蒐集台灣原生種殼斗科植物44種，其中10種是台灣維管束植物紅皮書名錄列為珍稀的物種，如南投石櫟、大武石櫟、思茅櫧櫟、槲櫟與桂林栲等等。

秋天是大多數橡實成熟的季節，也是可以近距離看到這可愛的種實的好時機，滿地的橡實也會讓人有一種秋天豐收的滿足感。蓮華池研究中心歡迎對殼斗科有興趣的民眾前來觀賞，但是為確保櫟樹生長健康與維護森林裡每個物種的權益，觀察與拍攝櫟樹時切勿離開步道而任意踩踏林地，以免傷害樹木棲地並造成自身危險，也請勿採剪櫟樹的枝條或橡實，這樣不僅違反法規，還會減少森林裏動物的食物來源，甚至會降低櫟樹孕育種子與更新小苗的機會。