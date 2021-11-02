再有大陸房地產企業爆發流動性風險。在深圳上市、大陸房企二十強企業的陽光城透露，計劃就2022年1月份前到期的美元債與相關投資人溝通展期，引發債市恐慌，多機構下調其評級。不僅陽光房自身股價大跌，也拖累港股的房市普遍走低。

香港經濟日報報導，當前大陸房企融資環境偏緊，加上房市調控措施打擊物業銷售對回款形成一定壓力，導致房企債務危機「前赴後繼」。陽光城集團最新披露，大公和東方金誠雙雙下調其評級展望。另外，國際評級公司穆迪也將陽光城的長期企業家族評級從B2下調至Caa2。

陽光城還表示，以就2022年1月份前到期的美元債等與相關投資人溝通相應展期計劃，1日亦在離岸市場就美元債兌付提出交換兌付，消息公布後公司境內債急瀉37％並兩度臨停。2日開盤後，股價繼續下跌，截至10點31分，陽光城跌4.36％，報人民幣2.85元。

陽光城負面消息，也拖累港股大陸房企股多數走跌。融創中國跌近6％，合生創展跌近5％，富力地產跌逾3％，華潤置地跌2.6％。