韓國統計局2日公布，消費者物價指數（CPI）繼9月年增2.5％之後，10月年增幅擴大至3.2％，創下2012年1月以來最大通膨率，也是連續第7個月通膨率超過央行設定的2％目標。

高油價是韓國通膨持續升溫的主因，已促使政府宣布燃料稅暫時調降6個月。央行為了抑制通膨過熱，在8月已宣布升息，接下來在11月25日決策會議後可能宣布進一步緊縮貨幣政策。央行預期今年韓國通膨率平均值約2.1％。