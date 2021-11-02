韓國10月通膨率 創近10年來高點 11:112021/11/02 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國統計局2日公布，消費者物價指數（CPI）繼9月年增2.5％之後，10月年增幅擴大至3.2％，創下2012年1月以來最大通膨率，也是連續第7個月通膨率超過央行設定的2％目標。 高油價是韓國通膨持續升溫的主因，已促使政府宣布燃料稅暫時調降6個月。央行為了抑制通膨過熱，在8月已宣布升息，接下來在11月25日決策會議後可能宣布進一步緊縮貨幣政策。央行預期今年韓國通膨率平均值約2.1％。 韓國恢復日常措施 泰國重啟觀光 10月PMI止跌回升 接單仍樂觀 #韓國 #通膨率 #央行 #宣布 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 升至58.3 10月PMI 連16個月擴張 04:102021/11/02 財經要聞 陸造車新勢力 10月交車兩樣情 04:102021/11/02 全球財經 估年底2劑覆蓋率可達7成 旅遊業籲速討論開放邊境 04:102021/11/02 生活新聞 權證星光大道－瑞昱 網通商機業績燒 04:102021/11/02 證券．權證 葉倫：有條件降低對中關稅 04:102021/11/02 財經要聞 楊金龍提三條件升息說 04:102021/11/02 財經要聞 葉倫盼中國履行貿易協議 考慮對等降關稅 04:102021/11/02 產業財經 華通晶豪科 權證受寵 04:102021/11/02 證券．權證 編‧輯‧室‧報‧告－軋空手行情啟動 台股也通膨了嗎？！ 04:102021/11/02 專題周報 春節返台檢疫 調整為10＋4＋7 12月14日起鬆綁 為期2個月 入住防疫旅館縮減為10天 04:102021/11/02 焦點要聞 三大政府基金 9月慘賠1,335.81億 04:102021/11/02 財經要聞 財經熱門新聞 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克突然用中文發「七步詩」 引爆網熱議：是向誰喊話？ - 財經 遠東也要買家樂福！徐旭東回嗆統一：看誰價錢出的高 - 財經 - 工商 台積電「超多缺點」嚇到美國人 張忠謀過往3大警告再被翻出 - 財經 聯合國點名捐1600億救飢荒 馬斯克怒嗆：做到這件事就捐 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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