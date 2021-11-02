本土疫情雖然趨緩，不過何時打疫苗仍是民眾關心的議題，三立新聞台男主播黃家緯近來施打第二劑莫德納疫苗，沒想到副作用比第一劑還驚人，在短短一天之內，就吞了11顆退燒止痛藥，事後直呼：「對不起我錯了，原來莫德納列車是真的」。

三立主播黃家緯近幾個月聽到不少訊息，就是「打完第二劑莫德納，跟被火車輾過一樣」，由於打完第一劑只有手酸的副作用，一度覺得旁人描述的太誇張，沒想到自己打完第二劑後，才短短幾小時，不僅開始發燒，還出現注射部位疼痛、頭痛、關節痛、全身虛弱無力等症狀，前一晚還不舒服到每一小時醒來一次，接著便開始「躺下、入睡、發燒、燙醒、吞退燒藥 」的無限輪迴，更表示：「短短一天之內，我居然吞了11顆退燒止痛藥」。

黃家緯表示睡覺後開始發燒，一度覺得燙到快起火，踢掉棉被後又開始畏寒，反反覆覆根本無法入睡，還出現心臟抽痛的情況，一度擔憂是否是心肌炎，此外，施打的左手臂一直到左胸，還不斷痠痛腫大，就連裡頭的淋巴也腫痛，讓他以過來人經驗呼籲要施打的人「請要打的，做好心裡準備」，也感謝同事即時救援無法上台播報的他，由於副作用過於驚人，讓他無奈表示：「不知道多久，元氣才能恢復」。

對此，網友也紛紛分享相關慘痛經歷：「跟我AZ第一劑一樣，但我咬牙硬撐，沒吃藥，感覺看到一束光」、「二劑大魔王對年輕人的認證太慘烈了！保重啊」、「我兩劑都痛苦到底，但時間過了就恢復正常」、「我兩天吞六顆很多了...你一天11顆」。

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