就是要喝酒 隔離男搭火災「緩降機垂降」逃防疫旅館(戴志揚翻攝)

高雄市一名寄宿在防疫旅館內進行檢疫隔離的許姓男子，上月29日深夜酒蟲作祟，在未經許可下，擅自利用旅館逃生緩降機垂降逃離外出，經通報警方調閱監視器確認許男衣著特徵，隨即於週邊區域進行緊急查找，在半個小時內即將許男查獲，並依「傳染病防治法」相關規定蒐證，函請本市衛生局進行裁罰。

鹽埕分局七賢路派出所於上(10)月29日晚間23時許，接獲轄區防疫旅館櫃員通報，在聽聞ㄧ巨大碰撞聲響後，外出查看赫然發現在旅館旁的防火巷內，有一條緩降機的逃生吊繩從2樓垂吊至1樓，驚覺可能係寄宿於2樓房內居家檢疫隔離之許男，未經許可即擅自逃離外出，於是趕緊通報轄區派出所。

一名高雄男子深夜就是想喝酒，竟異想天開利用「緩降機垂降」逃防疫旅館，但仍遭落網。(戴志揚翻攝)

警方到場後，立即擴大調閱旅館以及週邊公設與民間監視器，確認許男衣著特徵與逃跑路徑，不久即在23時30分許，於旅館週邊搜查時發現防火巷內有人影閃現，遂立即追上前去，順利在暗巷內將許男查獲。

經警詢許男表示，因隔離多日酒饞想喝啤酒，於是想到以旅館逃生設備緩降機垂降到1樓，在到就近超商購買啤酒，但因超商皆採實聯制規範無法進入因而作罷，欲尋原逃離路線返回旅館時，即遭警方查獲，對於自身因一時酒饞未能克制，違反防疫規定擅自外出之衝動行為懊悔不已。本分局業依「傳染病防治法」相關規定蒐證完備，函請衛生局進行裁罰。

鹽埕警分局長蔡鴻文呼籲民眾，國內防疫有成但仍不可鬆懈，為維護國人身體健康，進行居家或旅宿隔離、檢疫的民眾，於檢疫、隔離期間務必遵守相關防疫規定，不得擅自外出以免造成高風險群聚感染，警方但有受理通報違反者，將視同偵辦重大刑案，全力動員搜查，並將相關違反事證蒐證齊備，函請本市主管機關衛生局進行裁罰。

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