勞工基本薪資調漲，軍公教薪資明年調漲4％，但物價指數漲幅2.63％，調薪幅度明顯跟不上物價。民眾黨立委賴香伶與張其祿今天直指，若政府覺得軍公教調薪能帶動企業調薪，就請拿出具體辦法，另基本工資調漲主要是工讀生、低薪勞工受惠，對於多數勞工並無實質幫助，至今也沒有看到行政院的「穩定物價小組」提出具體作為。

先前回答立委「一碗蚵仔麵線只要20元」的主計長朱澤民，日前備詢時說，目前物價上漲有壓力，但從未說過會有通膨，不過，此說法與民眾感受大不同。民眾黨立委賴香伶、張其祿上午舉行「物價上漲蠢蠢欲動 台灣跟得上通膨嗎？」記者會，呼籲政府思考整體稅改，才能滿足基礎建設、社會福利等需求。

賴香伶批評，行政院「穩定物價小組」最近一次開會是在中秋節，但中秋節以來，油價連5漲，主計長聲稱物價穩定，明顯不知民間疾苦，如今重要民生物資（CPI）年增率高達3.31％，不少民眾發現，滷肉飯、乾麵、鹽酥雞、便當漲了5元，食物全漲價了，但薪水就是沒漲，令多數勞工苦不堪言。

賴香伶說，主計總處每年公布受僱員工經常性薪資，雖然數字不難看，但只要加計物價指數，就會發現薪資成長跟不上物價上漲幅度，實質經常性薪資扣除物價指數後「倒退嚕」，低薪問題如影隨形，成為國人心中的痛。

張其祿則說，央行早已注意到國內產業復甦出現K型走勢，台股站上萬七，許多台灣人卻要靠紓困過活，K型的上端是科技類股、產業龍頭、高所得者和白領階級，下端是景氣循環類股、中小企業、低收入者和藍領階級，兩者走勢南轅北轍。

張其祿說，台灣整體是有賺錢的，但明顯只流入到少數人手上，政府必須擔起所得重分配的工作，不能縱容社會貧困與階級差異，而台灣整體稅收有9成1來自勞動所得，僅9％來自資本利得，形同從瘦鵝身上拔毛。

張其祿認為，受薪階級的的基本工資調漲，包含勞工與退休軍公教的退休金等，應隨物價上升有彈性機制；政府要扮演重分配角色，適時因應物價調升，暫時動漲水、油、電等價格；另針對在疫情中因股市交易、房地產買賣而發大財者，能否有所回饋社會，因此，稅制必須公平公正。