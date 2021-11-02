今起大解封，上健身房運動可不用戴口罩。全台最大的World Gym拋出震撼彈，宣布「不再提供毛巾」，會員若覺得權益受損，可自即日起30天內提出解約，而且不收任何費用。

苦撐近一年，全台健身房終於等到恢復正常營運，今起不用戴口罩了。不過World Gym卻選在今天透過臉書粉絲專頁宣布，確定不再提供毛巾服務，「會員可於公告日起30天內，即11月2日至12月1日期間，向本公司提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用。」

World Gym日前遭會員投訴，未依約免費提供毛巾、浴巾，公司討論後決定不恢復，並以「經營環境嚴峻」為由，向會員發布聲明，對於造成困擾，深感抱歉。

據了解，毛巾、浴巾雖定期消毒、送洗，但在疫情考量下，由健身房提供相關用品仍有染疫風險，加上毛巾送洗也是一筆不小費用，乾脆「釜底抽薪」，連給都不給。網友認為，至少World Gym相當阿莎力，可以選擇免費解約。