台中市府盤點第12輪結束後，莫德納疫苗約剩4萬多劑，市長盧秀燕2日在市政會議表示，市府將多開放4天幫大家施打，民眾只要符合第1劑莫德納施打滿10周，即日起可向合約診所預約，並於11月4日至7日期間施打第2劑。

盧秀燕指出，疫苗接種進入第13輪預計11月3日至4日預約，市府將開設快打站支援台中市預約能量，市民朋友可選擇預約醫療院所或快打站接種。

台中市長盧秀燕2日表示，莫德納疫苗約剩4萬多劑，民眾符合第1劑莫德納施打滿10周，即日起可向台中市合約診所預約，並於11月4日至7日期間施打第2劑。（盧金足攝）

此外，第12輪接種結束後，莫德納疫苗約剩4萬多劑，市府將多開放4天幫大家施打，民眾只要符合第1劑莫德納施打滿10周，即日起可向台中市合約診所預約。

疫情漸平緩，中央流行疫情指揮中心針對部分場所及人流解封，盧秀燕說，今天起人流設限鬆綁，室內、外人數沒有上限，疫情愈來愈好，台中市疫苗施打到3日第12輪完成，為台中市有史以來最大規模的接種紀錄，近60萬人預約注射，意即全市282萬名市民，4.7人中就有1人在此時施打。

第12輪施打後，預估莫德納剩4萬劑，盧秀燕表示，要施打莫德納第2劑的市民，可以直接到醫療院所預約，此外，各級學校教師與少部分幼兒園比，擔心周一到周五人力調度有困難，接種完可能身體不舒適又要上班，可以選擇周五或周六施打，方便周六日休息。

社會局及教育局表示，多數托嬰中心托育人員及幼兒園教職員工已自行透過1922平台預約施打時間；部分托育人員約720人未於平台成功預約，已由社會局協助媒合預約，並安排於11月5日、6日周五、六兩天施打。

幼兒園也有1450人左右，逕向台中市合約診所預約11月4日至7日接種疫苗，不會影響提供幼兒的托育服務。另外，保母於7月底施打AZ第1劑，第2劑均已自行預約施打。