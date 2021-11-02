南韓知名女團Red Velvet於8月份推出迷你專輯《Queendom》後，人氣再度提升，輕快又洗腦的旋律，使MVㄧ推出就受到大批粉絲的讚賞。而近日為了迎接萬聖節，Red Velvet成員們也在社群平台上曬出一系列穿搭，其中身為老么的22歲成員Yeri，竟罕見露出火辣好身材，令粉絲們看了忍不住大喊「把衣服穿好」。

在萬聖節期間，不少網紅明星都在社群平台上曬出穿搭照吸引網友注意，Red Velvet也不另外，成員Irene、瑟琪與Yeri在萬聖節當天分別在個人IG上曬出照片。而打扮十分俏皮的Irene與瑟琪，雖沒有秀出好身材，但精緻的五官與逗趣的互動，仍吸引不少粉絲紛紛留言「可愛慘了」、「Irene看起來瘦好多」、「妳們幾個實在太可愛了」、「妳們是最可愛的鬼」。

不過，最受到粉絲矚目的，還是「忙內」Yeri的穿搭，一向給人甜美形象的她，這次罕見扮演成好萊塢女星娜塔莉波曼（Natalie Portman）在電影《偷情》中，飾演脫衣舞孃時的造型。在公開的照片裡，Yeri除了戴上粉紅色假髮外，身上所穿一半的卡其色吊帶連身褲裡，只穿著一件粉紅色內衣，大秀凹凸有致的性感身材，加上Yeri無辜的眼神，電得粉絲直呼「這眼神不可以」、「忙內快把衣服穿好」、「天哪！不能這麼撩」、「太性感了啦」，吸引超過127萬人按讚。