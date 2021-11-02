台灣家樂福出售再現勁敵；繼統一集團視為家務事之後，遠東集團董事長徐旭東2日回嗆「他管他講的」！並首度證實「有參加」台灣家樂福股權競標，他說，法商家樂福沒說家務事，是看誰價錢出的高。

根據外電上周報導，持有愛買量販的遠東集團、凱雷等五家私募基金業者已進入競購台灣家樂福股權的第二輪程序，未來幾周內即進行投標，徐旭東今（2日）出席SOGO百貨周年慶開打前誓師大會後對媒體詢問有關統一將收購家樂福視為家務事，他回嗆「他管他講的」，法商家樂福是大股東，法商沒有說這是家務事，看誰價錢出的高。

徐旭東強調，遠東集團是國際公司，同時在美國、中國、越南等都有投資，當然也會持續加碼台灣！

此外，對於通膨全球議題，徐旭東表示，目前都還是原物料部分，還不會到後端消費品，不會影響到周年慶買氣，事實上，零售業在Q2因疫情悶太久，第四季買氣會爆發，加上政府發五倍券更有機會爆發買氣。