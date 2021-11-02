（中央銀行發行局長鄧延達展示壽山國家自然公園平鑄套幣。圖／陳碧芬）

由中央銀行發行的套幣與紀念性硬幣，2日公開最新「臺灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣，以高雄壽山國家自然公園為主題，內嵌110年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。

央行發行局長鄧延達表示，這一套主題套幣將於11月11日進入通路，由臺灣銀行各地分行銷售，僅發行2萬套，屬限量版本，因此每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。

主題套幣的內容設計與圖案，鄧延達表示，都是經過國家自然公園管理處，以及相關專家與學者審訂，像此次的壽山國家自然公園版本，章牌正面圖案為國定古蹟「鳳山縣舊城-東門」，以彩色呈現；背面圖案為臺灣獼猴，是民眾對壽山公園印象最深的特色。

此外，套幣內容介紹由高位珊瑚礁所形成的石灰岩地質、泰國谷、旗後燈塔、打狗英國領事館官邸等獨特地質、人文景觀，與臺灣海棗、密毛魔芋、山羌及馬卡道澤蟹等低海拔淺山生態。鄧延達認為，套幣可用於教育功能，和外國友人分享，也值得個人收藏，歡迎各界踴躍購買。

央行架設的「券幣數位博物館」線上瀏覽（https://museum.cbc.gov.tw），內容相當豐富，有許多和券幣相關的歷史故事，2日公開的「臺灣國家公園采風系列-壽山國家自然公園」平鑄套幣相關訊息，央行發行局亦已上架該網站。