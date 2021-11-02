台北海洋科技大學（台北海大）邀請訂閱數超過60萬的網路創作者咪妃（youtuber）擔任教師研習營的教授，她也是今年9月剛入學台北海大海洋休閒觀光管理系碩士班學生。

咪妃果然是youtuber界有名的網路話題女王，開課沒多久，聽台下題問小玉換臉A片事件，她也老實不客氣認了：「我就知道妳們會想問小玉的事件（換臉事件），對！我也是受害者，他也把我拿去做了A片，那你們會想問我為什麼？我怎麼知道為什麼，不要再問我了。」

咪妃指導台北海大主任級的教授使用IG發文和經營技巧，她的教學很簡單，雖然台下有些還是她現任海觀系碩班上課時的教授，但她沒在客氣，直接抓著老師的通病，用力「電」下去，「學生不喜歡看什麼心靈雞湯，今天很美好，我知道啊！怎麼會不美好呢？但大家喜歡看些刺激性的東西。」

「但也不要太刺激，換臉這就太刺激了，大家不要做。」她又幽自己一默，再笑嗆老師「字太多」討人厭：「我知道，各位一定會有非常多話，想要跟學生們說，或是跟家長說，但是你們千萬不要用這種方式，這個方式非常的反感。打那麼多誰看得完？」

她提醒，要用聊天的方式跟學生說話，而不是以「今天聯絡簿要交哦」，「家長要簽名哦」，「為什麼考這麼爛」？當對話，她建議，可以朝有趣好玩，更貼近同年齡層的話題去發想，也就是不要太高或和學生距離太遠。

咪妃現場還要求老師們擺拍網美照，一步步說明如何發佈限時動態，有趣的是，平常沒有太多機會被CUE上台的教授，忽然被叫上台表演拍照，當場成了肢障，非常爆笑，還有教授直接四腳朝天，讓咪妃笑不停。

咪妃向來以身材好著稱，她現場開IG秀出自己穿旗袍的性感照，並開後台資訊給現場教授們看，她坦言這類照片就是會有流量，但社群還是要天天經營，才是長久之道。

台北海大國際暨校際合作事務處處長林威克上完課大讚咪妃，上課內容非常受用，輕鬆有趣又結合時事，「我們做老師的，話真的太多，需要改進；還有，咪妃本人真的太漂亮了，很多教授都搶著跟她合照，好像粉絲會一樣」。

林威克還包了大大的「賽車基金」給咪妃，因為他知道咪妃已加入重機行列，「我們知道她是重機youtuber 、近日也添購了很多賽道用品，在頻道宣布將進入賽車場，給她基金贊助買配備。最近她也準備參加校隊的海選比賽，可望加入機車研究社，借此機會鼓勵咪妃能堅持走這條女孩不好走的路，希望引導更多年輕學子安全騎車，想騎的熱血一點就和咪妃一起到賽車場去釋放熱情。」

咪妃受邀擔任教師研習營的教授。（台北海大提供）

咪妃受邀擔任教師研習營的教授。（台北海大提供）

咪妃指導台北海大主任級的教授使用IG發文和經營技巧。（台北海大提供）

咪妃受邀擔任教師研習營的教授。（台北海大提供）