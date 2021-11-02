蘋果（Apple）iPhone 13系列出貨交期是否受供應鏈缺料影響，備受市場關注。外媒引述分析師報告指出，中階版iPhone 13機種交期穩定，高階版iPhone 13 Pro和Pro Max交期有縮短趨勢，不過中國市場交期仍拉長。

國外科技網站Appleinsider於美國時間1日引述摩根大通（J.P.Morgan）分析師查特吉（Samik Chatterjee）客戶報告指出，從iPhone 13系列亮相迄今7週以來，中階版iPhone 13機種的交期持續穩定，至於高階版iPhone 13 Pro交期有縮短趨勢。

查特吉針對各主要市場通路商進行調查分析，iPhone 13 mini和iPhone 13的交期落在12天至13天左右，交期相對穩定；至於iPhone 13 Pro和Pro Max交期縮減至32天，較上週調查平均交期約37天減少。

若以市場來看，調查顯示占整體iPhone出貨比重35%的美國地區，通路商指出iPhone 13 mini和iPhone 13交期約11天，iPhone 13 Pro和Pro Max交期約28天。

至於占iPhone出貨比重15%的中國，iPhone 13 mini和iPhone 13交期各為15天和19天，較上週調查交期各為10天和14天增加，高階版iPhone 13 Pro和Pro Max交期為45天，較上週調查交期約40天拉長。

Appleinsider分析，交期長短並不能直接代表市場需求狀況，不過可透過產品交期變化觀察市場供需的趨勢；儘管iPhone 13系列市場需求持續穩健，但產品出貨受限是交期拉長的主因。不過查特吉認為，iPhone 13整體交期回穩，暗示供應鏈受限狀況正在改善。

蘋果上週公布截至9月底的2021會計年度第4季財報，由於供應鏈受限，影響單季營收規模達60億美元，蘋果預估供應鏈受限狀況到12月底仍會持續擴大，不過強調市場需求仍十分強勁。不過蘋果也坦承，供應鏈受限原因包括晶片成熟製程供應不足等。

外電先前報導，由於晶片短缺，蘋果可能減產iPhone 13系列，減產量可能下砍1000萬支；不過美系外資法人報告指出，若零組件供應吃緊，iPhone 13系列在第4季備貨量可能受影響程度約數百萬支，預估下半年iPhone 13系列備貨量仍可到8700萬支。