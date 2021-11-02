遠東SOGO百貨今（2日）為11月11日周年慶開打造勢，遠東集團董事長徐旭東現身被問到競標家樂福收購，統一集團上月29日表示法方要退出時，統一會買回股權，接手經營是「家務事」，徐旭東說「我們有參加，也盡量努力」坦承競標，對於統一提到是家務事，他駁斥「他管他講的，法國是看誰出的價錢高」，雙方競爭正式浮上檯面。

遠東集團董事長徐旭東（中）今出席SOGO周年慶造勢活動，為員工打氣。（SOGO提供）

遠東集團董事長徐旭東（中）今出席SOGO周年慶造勢活動，為員工打氣。（SOGO提供）

另被到問是否加碼投資台灣？徐旭東表示：「當然，我們是國際公司」除了台灣也會投資美國、越南、大陸，也看好第4季疫情平穩，對SOGO周年慶相對有助益，「第2季讓大家悶在裡面，第4季消費的力量會爆發出來，加上政府推出的振興五倍券會更增加有效力！」天氣轉冷，也會有幫助。

遠東集團董事長徐旭東（中）今出席SOGO周年慶造勢活動，為員工打氣。（SOGO提供）

遠東集團董事長徐旭東（中）今出席SOGO周年慶造勢活動，為員工打氣。（SOGO提供）

SOGO 34年前在11月11日「雙11」開幕，今年歡慶34周年，有一系列哆啦A夢，徐旭東稱呼舊名「小叮噹」，「我搞了半天叫不出來」，SOGO董事長黃晴雯補充，今年周年慶主題是「Find Magic at SOGO，今年大家癒悶好久，今天疫情解封，景氣會跟著解封，業績、心情需要魔法。」

遠東集團董事長徐旭東（中）今出席SOGO周年慶造勢活動，為員工打氣。（SOGO提供）