2019年選秀榜眼莫蘭特，僅用2個賽季就已成為灰熊當家球星，不但在菜鳥球季奪下年度最佳新人，今年夏天又與灰熊簽下頂級合約，讓莫蘭特躍居成為聯盟炙手可熱的一線好手。今天莫蘭特又寫下一項紀錄，那就是僅用137場比賽就攻下2500分與1000助攻，成為NBA史上第6快達到這項里程碑的球員，成就超越喬丹、布萊恩與詹姆斯等超級巨星。

莫蘭特今天在主場面對上賽季例行賽MVP得主約基奇率領的丹佛金塊大軍，憑藉第3節的22比15攻勢拉開領先差距，最終以106比97拿下本季第4勝。

莫蘭特此役攻下26分、7籃板、8助攻，生涯總得分來到2595分，助攻次數突破千次大關來到1007次，而且這是在不完整的賽季下用2個多賽季137場就完成2500分、1000助攻里程碑。

莫蘭特成為繼「大O」奧斯卡羅伯生、魔術強生、「刺客」艾塞雅湯瑪斯、史陶德邁爾與崔楊之後，NBA史上第6快完成這項紀錄的球員。