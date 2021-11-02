中天綜合台《小明星大跟班》明（3日）晚10點播出「求求你饒了我好嗎？！你真的管得太多了！」，邀請孫德榮、小刀、嘻小瓜、Wish控訴好友的控制狂行徑。這主題似乎也道出Sandy的心聲，更頻頻向爸爸吳宗憲喊話：「這基本上就是我本人的心聲，求求你不要再管我那麼多了好嗎？拜託！」Sandy這話卻讓吳宗憲氣得反過來控訴女兒：「要結婚竟然是我生日那天記者來問我，我再怎麼說也是個岳父！」

連坐在一旁的孫德榮也忍不住幫忙說話：「我看到新聞多緊張，因為我知道宗憲疼妳，半年要嫁兩個女兒多可怕啊！」吳宗憲則比喻自己心痛不捨程度：「我講真心話，連續嫁兩個女兒，比拿掉兩個膀胱還痛苦！」但Sandy一聽卻冷回：「根據偉忠哥的說法，他這就是一種報應！一種活該！」

吳宗憲曝半年嫁兩女兒心情。（中天綜合台提供）

孫德榮、小刀一起上節目。（中天綜合台提供）

而藝人小刀的控制慾，也讓孫德榮忍不住抱怨，覺得彷彿喪失了言論自由，面對這嚴厲指控，小刀立馬反駁：「亂講真話是很可怕的，有些真話不能說出來！」但孫德榮則認為自己面對任何人、事、物，都非常直白不造作：「金曲獎Energy入圍，人家記者打電話來挑釁，我當然要說金曲獎如果讓唱片賣不好的人可以有飯吃，我覺得這是一個很好的獎項，我講的有錯嗎？因為56沒入圍啊！」

孫德榮更表示，5566能在偶像團體最競爭的時代脫穎而出，也都是靠他「罵」出來的：「56有比別人帥嗎？身高也不平均，歌也只有兩個會唱，我那時真的是左打Energy、右打F4、腳踢飛輪海！」這讓吳宗憲也忍不住開玩笑說：「你是在小刀面前說你『化腐朽為神奇』嗎？」不過小刀則對此感到頭痛：「56真的是被他一路罵，他就為了56每天都要有新聞而罵別人，搞得我們都沒朋友，因為我們每天都會遇到Energy跟飛輪海！」

嘻小瓜難以忍受Wish對他體態有著嚴格的控制欲。（中天綜合台提供）

嘻小瓜則是難以忍受Wish對他的體態有著嚴格的控制欲，Wish解釋是因為常看到嘻小瓜被酸民人身攻擊，才會希望能夠幫助嘻小瓜維持體態，但Wish的做法實在讓嘻小瓜壓力大到喘不過氣，還對Wish謊稱工作很忙沒空上健身房，就為了避開他的魔鬼訓練，不料Wish竟說：「其實我有你的行程表，我知道你現在在幹嘛！」這讓全場來賓都對Wish感到非常恐懼，嘻小瓜更坦言因此壓力大到「鬼剃頭」，而這完全不減Wish的控制慾，硬是帶嘻小瓜去植髮，還搞到頭皮潰爛，為了快速把頭髮留長，他試遍各種秘方，連腸胃都不好了，沒想到Wish竟自以為貼心：「我還帶你去照大腸鏡耶！」這話頓時讓嘻小瓜暴跳如雷：「我問醫生很痛嗎？醫生還說你已經『習慣』了，怎麼還會怕？我笑不出來，我整個想哭耶！」