台灣民意基金會今公布最新民調，台灣人對「中共是否遲早會出兵攻打台灣」的態度，2成6同意中共遲早會打過來，但6成4不以為然；台灣民意基金會董事長游盈隆認為，儘管近期兩岸關係空前緊張，但多數人沒有感覺，甚至覺得是杞人憂天，不可能發生的事。

不過，游盈隆也提到，2019年11月調查，同意「中共遲早會打過來」的人增加12.1個百分點，不同意者減少13.1個百分點。當時有 42.4％表示強烈不同意，如今只剩下 23.7％，相差18.7個百分點，這是台灣民意一個極大的轉變。

民調對於中共是否遲早出兵攻打台灣，7％非常同意、21.1％還算同 意、40.6％不太同意、23.7％一點也不同意、7.6％沒意見、不知道。游盈隆說，即使過去兩年來，台灣民意事已有明顯轉變，但不變的是，絕多數還是不相信有朝一日兩岸會發生戰爭。這是一個國際社會普遍感到訝異的現象。

調查顯示，20-24歲3成同意「中共遲早會打過來」，4成9不同意，12.5％不知道；25-34歲3成4同意，6成3不同意，3％不知道；35-64 歲同意的人都在3成以下，不同意者都在6成7以上。

至於台灣人對美國出兵協防台灣可能性，26.7％非常可能、38.3％還算可能、17.1％不太可能、11.4％一點也不可能、 6.5％沒意見、不知道、拒答。顯然高達6成5認為美國可能出兵協防台灣，2成9不以為然。他認為，和2020年9月調查相比，認為美軍可能介入的比例上升 5 個百分點；認為不可能介入的比例下降4.9個百分點。「相信美軍可能協防台灣」已經是另一項台灣共識。

至於對日本出兵協防台灣可能性的反應，22.3％非常可能、35.7％還算可能、21.5％不太可能、13.7％一點也不可能、6.8％沒意見、不知道、拒答。顯示5成8認為日本會出兵協防台灣，3成5認為不可能。 認為可能的人比認為不可能的人多 22.8 個百分點。

值得注意的是，被問到「中國(共)如果武力犯台，美國和日本是否會協防台灣時」，有65％台灣人相信美國會協防台灣，但只有 58％的人相信日本會這麼做， 兩者相差7個百分點。

本調查台灣民意基金會執行、山水民意訪問，對象20歲以上，抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構，訪問日期110年10月18日至10月20日，有效樣本：1075 人，抽樣誤差95％的信心水準下約 ± 2.99 個百分點 加權方式依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權。