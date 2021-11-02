時力立委陳椒華、邱顯智、王婉諭今日召開記者會表示，民進黨執政後對囤房稅法案推拖拉，而國民黨台中市長盧秀燕在2020年大幅調降公告地價，圖利少數財團地主，根本是藍綠有志一同，炒房一家親。

邱顯智指出，從去年年中開始，全台房價一路飆升，衝破2015的歷史高點，央行宣稱提出信用管制措施，但事實上根本毫無作用。根據國泰房地產指數，2021年第3季，與上年度相比，全台上漲4％，台中漲5.87％，每坪達27.87萬，比新竹縣市、桃園還要高。

王婉諭說，內政部遲遲不公布空閒超過5年的餘屋數量資料，經查後才發現，家戶囤房已達71萬戶，比個人囤房還嚴重。

王婉諭表示，近日監察院針對台中市政府調降地價稅提出報告，也在再顯示《平均地權條例》主管機關內政部的怠惰。台中地價稅本來就是全國最低，台中市府卻又再次調降，內政部放任地方政府，成炒房炒地推手。

王婉諭指出，台灣的公告地價連市價的2成都不到，稅率也是全球最低，房屋評定價格更低，中央應該負起責任，修訂相關法規及稅率，增加持有成本，解決問題，不要整天只會口號治國。

陳椒華說，明日立院財政委員會將再次排審《房屋稅》第5條，呼籲政府立法課徵囤房稅，請財政部長蘇建榮、內政部長徐國勇不要再閃躲。