PCBA廠精星(8183)第3季財報出爐，受到調料成本等因素影響，第3季毛利率19.3%，季減6.88個百分點，單季稅後盈餘為5217萬元，季減45.8%，累計前3季每股盈餘為2.04元；受季報表現平平影響，今天盤中股價逆勢走弱；由於新能源車相關產業偏向樂觀，精星今年營收及獲利仍可望創下掛牌新高。

電子產業長短料問題衝擊全球車市，且上游原物料價格飆漲，壓縮到不少零組件廠第3季毛利及獲利，精星第3季財報也受到影響。

精星第3季合併營收為10.46億元，季增8.9%，營業毛利為2.01億元，季減19.75%，單季合併毛利率為19.3%，季減6.88個百分點，主要是受調料成本及提列預期信用損失影響，單季稅後盈餘為5217萬元，年減45.8%，單季每股盈餘為0.43元；累計前3季合併營收為31.17億元，營業毛利為6.67億元，年增82.74%，合併毛利率為21.4%，年增2.62個百分點，稅後盈餘為2.45億元，年增1.74倍，每股盈餘為2.04元。

目前台灣精星車用產品以新能源車電池管理系統、電機及電控相關PCBA為主，其中電池管理系統客戶涵蓋寧德時代等，占車用產品比重約50%，占公司整體營收比重約40%，其餘產品則為車用儀表控制板、TPMS及雷達等。

精星表示，目前看起來，工控較弱，但新能源車相關產業偏向樂觀，公司生產也未受大陸供電不穩定影響，雖然長短料問題未解，全年業績可望創下掛牌新高。