台師大今天表示，已與美國東岸的賓州州立大學、西岸的加州大學洛杉磯分校攜手合作，簽訂「優華語計畫」學術合作協議，透過校對校的國際合作，深耕當地並推廣台灣文化，並將招收名校外籍生來校學華語，打造多元雙語學習環境，提升國際競爭力。

台灣時間11月1日晚上，台師大校長吳正己先與策略夥伴姊妹校美國賓州州立大學透過線上典禮簽約，正式開啟雙方合作項目，包括建立台灣師大海外華語教學中心及選送華語老師至賓州州大，進行華語教學並推廣台灣文化。

緊接著台師大於台灣時間11月2日早上，與美國加州大學洛杉磯分校簽約，透過此份合作協議，台師大每年將選送優秀華語教師前往UCLA開班授課，UCLA學生也可來台師大深度學習華語，並至新北市偏鄉小學擔任「大手攜小手」英語教學助理。

在華語教學上，台師大建構適性化線上華語數位工具與聽說讀寫自動化診斷平台，為華語學習者打造更科學客觀的學習歷程，也在華語文教學系所、國語教學中心、心理與測驗評量中心等單位合作下，成立「華語文能力測驗」專責單位，戮力於華語文能力測驗的研發與推動。

在近70年的華語教學基礎上，台師大今年爭取到教育部優華語計畫，結合政府佈局全球華語文市場，首年即成功與兩大世界名校合作，開展各項華語合作計畫，招收美國名校學生來校學習華語，這些外籍生也將成為台師大協助中小學，創造中英雙語學習環境的重要人才來源。