12月18日公投正反雙方大動員，反萊豬公投領銜人、國民黨立委林為洲今受訪時估計，在正反兩方總動員的情況下，年底公投的投票率肯定能過門檻，應該會超過五成，所以正反雙方決戰的是投票數，比誰票更多。

林為洲對於年底公投的投票率，他估計在雙方全力動員的情況下，肯定會超過五成，正反雙方總動員下，正反應該都能拿下25％投票率，所以門檻不是問題，決戰點將會是同意票跟不同意票的票數，比誰票數更多。他也直言，這次光有500萬票可能都不一定會贏，要盡可能催出中間選民支持。

台灣民意基金會日前針對四項公投做民調，都有可能過關，尤其反萊豬公投更有高達68.1％。林為洲進一步分析，他認為讓民進黨緊急大動員的原因，是因為除了重啟核四公投之外，另外三項公投在民進黨自己的支持者中，也都過關，民進黨支持者內反萊豬比例也過半。

林為洲指出，民進黨因此改成全力動員宣講，要確實傳達「四個不同意」給自己的支持者，確保他們自己的支持者能夠改成全部投下四個不同意，所以現在才把公投內容扭曲成抗中保台、反萊豬等於反美豬等等。

對於國民黨而言，林為洲表示，國民黨的動員能力沒有問題，但動員不必特別宣傳，現在若要讓公投都能順利過關，應該要做的事情是爭取中間選民支持，做好的方法是拉抬民間團體、沒特定立場但是挺公投的人們，這些人的聲量，國民黨自己不能有私心，有私心就會害到公投，國民黨應該要協助民團發聲。

林為洲表示，民進黨認為自己能催出的基本盤大概三成，國民黨大概兩成多，基本盤對決民進黨有機會贏，但是若公投能夠吸引更多中間選民關注，對民進黨就不利，民進黨希望形成藍綠對決，但國民黨應盡可能讓議題可以被中間選民關注到。