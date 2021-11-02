憑藉李安電影《臥虎藏龍》成功進軍好萊塢、並以電影《一代宗師》拿下第50屆金馬獎影后的女星章子怡，2015年情路開花結果，章子怡樂嫁大陸知名音樂人汪峰，婚後給老公添了一個「好」字，更把汪峰與前妻生的女兒「小蘋果」汪曼熙視如己出，強大母愛感動無數人，最近適逢萬聖節，章子怡也照慣例集合全家過節，曝光的一家5口照有大亮點，眾人驚豔16歲的小蘋果容貌再升級，美得宛若天仙。

章子怡與汪峰婚後第一年就喜迎愛女「醒醒」，直到女兒5歲時，又驚喜添了兒子，還把繼女小蘋果帶在身旁，但就算成為三寶媽，章子怡仍兼顧家庭與事業，產後光速復出，靠著刻苦飲食與健身菜單維持亮麗外型，且當媽後人氣不減反增，人人都看得出來她非常疼愛孩子們，是人美心善的超級女神。

日前適逢萬聖節，章子怡向來不會放過讓孩子們開心的特別節日，她昨天(11/1)在微博PO文透露帶著全家人去了親子餐廳，「弟弟承包了所有的可愛，全家福5個視線，命名〝東章熙汪〞哈哈哈」，照片中章子怡帶著獨角獸髮箍，女兒醒醒扮成白雪公主，兒子則穿了尼莫裝，坐在正中央的是小蘋果，雖然一身休閒沒有扮裝，但驚人美貌讓她格外亮眼。

汪峰與前妻所生的16歲愛女小蘋果，穿著休閒拍全家福，仙女美顏超吸睛。(翻攝自章子怡微博)

小蘋果在萬聖節這天，穿著簡單的大學T跟家人開心團聚，拍照時淺淺一笑，露出迷人的小酒窩，清純甜美的臉蛋與柔情的電眼迷暈眾人，掀起網路上一股熱議，直讚小蘋果顏值不斷飆升，「越來越漂亮」、「鏡頭感好強」，美麗不輸線上偶像，甚至好奇她什麼時候要出道。