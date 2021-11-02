中國國際問題研究院歐洲所所長崔洪建2日在大陸《環球時報》撰文指出，在地緣政治變化和疫情衝擊的背景下，中歐關係在近兩年中經歷了二十年來少見的麻煩不斷和起伏不定。概括而言，中歐在經貿上的相互依存格局仍穩，但政治和外交摩擦增多；中歐在雙邊、地區和全球事務上的共識基礎尚在，但分歧和矛盾被日益放大；中歐作為戰略夥伴的合作空間很大，但被導向競爭甚至對抗的風險上升。即便一些人拚命想將「台灣議題」擺上中歐關係的桌面，也改變不了台灣的前途命運。

崔洪建表示，究其緣由，是歐洲出現了不少「麻煩製造者」，給中歐關係製造麻煩的手法之一，是利用歐洲要做「地緣政治玩家」的抱負，淡化中歐關係的積極面合作面：

將中國當作戰略博弈的對手，帶偏「戰略自主」的方向，造成在對華認知上的嚴重失焦。眼下的歐洲輿論場中，談論「來自中國的挑戰」而非機遇成為一種時髦，甚至是「政治正確性」的體現。

崔洪建稱，製造麻煩的手法之二是挾「民意」而生事端：

歐洲正經歷一個政治共識鬆動、民粹意識氾濫的變動期，民意對菁英政治的不滿情緒上升，各國政府的執政壓力和歐盟機構的合法性問題都在增大。「民意」成了可以在任何歐洲對華議題上扮演「不滿者」和「批評者」角色的道具。但歐洲的真實民意中有多大比例了解中國實情，又有多大比例明白中歐關係全貌？民眾需要多少專業知識才能搞明白中方反對更名「代表處」和堅持「一中原則」之間的重要關聯？

崔洪建指出，製造麻煩的手法之三是利用中歐制度差異玩弄政治人物、立法機構、民間團體之間「不對稱博弈」：

充分體現在當前一些歐洲國家和歐盟立法機構炒熱「台灣議題」上，只為迎合民粹意識、塑造自身「不畏強權」的廉價形象；一些立法機構則公器私用、越俎代庖，不斷拋出各種「決議」「規則」，為的是挾「民意」以自大，要坐穩對華「共同決策者」的位子；一些民間團體以研究報告、民意調查或藉媒體發聲等形式推波助瀾，為的是向「政治正確性」靠攏並獲取更多的社會資源。

挑動「台灣議題」不能給歐洲帶來什麼實實在在的好處，反而是與歐洲民眾的民生福祉、歐洲國家的經濟發展、和歐洲整體的戰略利益關聯度極高的中歐關係，有成為犧牲品的可能。

崔洪建認為，國際關係和歐洲政治的雙重變化，將在一定時期內，為這些麻煩和它的製造者們提供條件和舞台，中方在對歐交流和傳播中，要和麻煩製造者針鋒相對，但不能被他們帶節奏，要弄清楚歐洲輿論和民意的底層構造，著眼著力於「沉默的大多數」，要營造出讓真實民意、而非虛妄臆斷，成為歐洲制定對華政策依據的氛圍。即便一些人拚命想將「台灣議題」擺上中歐關係的桌面，也改變不了台灣的前途命運，只要堅持走有利於地區經濟發展和國際社會穩定的大道，就一定能邁向坦途。