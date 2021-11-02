29歲陳姓男子在桃園航勤公司上班，看到入境海關室前航空公司地勤人員很正，拿手機拍下影片，還上傳推特並留言「女地勤在聊天身材是越看越好，穿制服絲襪鞋子看了弟弟都會勃起硬。」遭告妨害祕密，桃園地檢署偵結，機場是屬公共空間，妨害祕密不起訴，但是否違反性騷擾防治法，則函請主管機關裁處。

檢方調查，陳姓男子在航勤公司上班，今年7月29日下午，在機場第二航廈入境海關室，錄下航空公司地勤人員在櫃檯互動畫面，涉嫌妨害祕密。陳男還將影片上傳推特，並留言「女地勤在聊天身材是越看越好，穿制服絲襪鞋子看了弟弟都會勃起硬。」

陳男坦承對地勤人員錄影，但否認妨害祕密。他說，當時是在顧海關室旁的轉盤，覺得地勤很漂亮，才拍下來。被拍的地勤也說，他拍攝的地方是公開區域，入境的旅客、機場工作人員都可以進出，且沒有具體設施阻隔，被拍時與地勤在聊天，不是具有隱私的活動。

檢方指出，妨害祕密指無故竊錄他人非公開活動等，因此難認提告的地勤對於談話處有隱私的期待性，與構成要件不符。不過陳男在推特的留言，是否違反性騷擾防治法，另函請主管機關裁處。