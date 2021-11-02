資安品質獲肯定。保發中心日前獲得英國標準協會（BSI）舉辦2021 BSI國際資安標準管理年會的「資訊韌性精銳獎」，保發中心董事長桂先農表示，保險業可更放心讓保發中心負責維運保險資料庫、電子保單認證及存檔。

同時獲得此獎項的還有星宇航空、保誠人壽、中華郵政等單位。

據BSI對此獎項的說明，個資保護與資訊安全已是不可分割的議題，「資訊韌性精銳獎」受獎組織連續多年挹注心力在資訊安全管理，並搭配個資管理、隱私資訊管理或支付安全國際標準落實組織的資訊相關系統及服務保護，朝更成熟的資安治理目標邁進。

保發中心表示其在2012年開始建立ISMS資訊安全與PIMS個人資料管理制度，2013年通過國際驗證，取得ISO27001與BS10012證書，是全國第一家『全組織』同時通過雙驗證的機構。近年來保發中心業務擴充，涉及資訊安全及個資管理，經全體人員努力，又在2021年8月通過ISO27701驗證，取得隱私資訊管理系統證書。

保發中心強調，感謝BSI頒贈「資訊韌性精銳獎」，會繼續維持健全的資訊安全及個資管理，確保能充分發揮保險專業智庫與教育訓練機構的功能。