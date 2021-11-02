政策持續打房，但房價不降反升，甚至急飆到「連專家都看不懂」，今（2）日最新調查發現，網路網路輿情聲量最近出現一個現象，即雙北市首購族不但買不起「蛋黃區」、「蛋白區」，甚至似乎已被迫擠到「蛋盒區」找房子。

由意藍資訊與彥星喬商共同合作的「台灣房地產網路聲量」統計，今天出爐。結果顯示，六都及新竹購屋需求網路輿情出現對移流動現象。

意藍資訊總經理楊立偉表示，「台灣房地產網路聲量」上半年調查結果顯示，六都民眾的購屋需求討論聲量，雖在金融話題升高的排擠下趨緩，但以往由俗稱蛋黃區的市中心，往市郊蛋白或蛋殼區移動的購屋行為，開始出現明顯的跨縣市流動討論。

彥星喬商總經理劉安立表示，從2021年前八月的建物買賣移轉登記棟數來看，全年有望較去年成長，有機會挑戰房市近七年來的交易新高。顯見高房價的問題，沒有逼退購屋族群的剛性需求，但迫使首購族不得不考慮移居外縣市。

意藍資訊OpView經理宋孟儒表示，由於市中心房價偏高，近年推案多屬豪宅產品，因此網路輿情討論聲量較少；購屋需求輿情多以首購族的話題居多，因此雙北市生活圈每季調查，幾乎都有林口、三峽、淡水的區域個案討論。

宋孟儒表示，但今年上半年，桃園青埔也納入雙北市網路購屋討論的範圍之內，且青埔、竹北及烏日，分別是桃園、新竹及台中的討論熱點。

宋孟儒表示，在桃園及新竹的房地產輿情聲量裡也觀察到，跨縣市相互提及的關聯性，台中則是與彰化連動。桃園則是針對邀請KOL開箱或近期推案的新屋，如「宜誠世界極」、「合發大境」、「丰城秀景」有較多的討論。

新竹、台中方面，則是對於區域房市開價是否背離市場、沒有議價空間等市場震盪話題，有較密集的關注。

至於台南、高雄，以科技園區、捷運沿線的購屋需求受到關注。

宋孟儒分析，區域推案量較多的品牌建商如遠雄、興富發及太普，則是較容易被點名談論。但由於市場交易相對北部及中部穩定，所以南部區域房市現象級議題反而不多，多落在實際個案的狀況及建商的服務品質與規格的討論中。

這項「台灣房地產網路聲量」調查，是由意藍資訊OpView、及房地產媒體代理商彥星喬商傳播事業群，所共同成立的房地產動態數據資料庫，透過OpView社群口碑資料庫，收錄全台10萬個以上網站頻道的每日資訊量。