遠傳電信攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，成功在Android終端裝置導入「使用者路由選取策略」(URSP UE route selection policy)功能，同時進行網路多切片的動態控制，創下全球5G新里程碑，透過5G網路切片技術，可以根據特定需求切分成不同的邏輯網路，並針對不同應用服務，在每一個切片量身打造獨立的端到端網路，提供消費者和企業更彈性靈活、安全順暢的網路支援。

遠傳與愛立信於7月攜手成立全台首座「雙模全5G 核心網路實驗室」，成功建置5G獨立組網測試平台，全面推動5G網路從非獨立組網邁向獨立組網架構。今再下一城，與愛立信整合雙方資源，成功在搭載最新作業系統Android 12的終端裝置，完成5G獨立組網多切片測試，創下全球首例！在5G獨立組網架構中整合網路切片技術，是釋放5G無限潛能、實現5G AR／VR多視角、車聯網、遠距手術等殺手級應用的關鍵，未來遠傳將全力加速商業模式發展，帶動台灣產業領先世界。

遠傳電信總經理井琪表示，5G被視為驅動各產業成長的重要引擎，遠傳一本初衷，積極結合『大人物』（大數據、人工智慧、物聯網）技術能量，長期投入5G各項創新技術、應用與網路研發，很高興攜手愛立信完成全球第一個5G獨立組網多切片測試，不僅推進全球5G技術發展，對台灣和遠傳5G實力都是一大肯定，遠傳將持續結合生態圈夥伴能量，推動5G產業鏈發展，提供消費者、企業最優質的5G應用服務與體驗。

台灣愛立信總經理藍尚立表示，5G獨立組網是當前全球網路發展的重點，網路切片技術更是加速5G應用商轉的關鍵，很高興愛立信與遠傳再次展現令人驚豔的合作成果，在網路切片應用測試的突破，創下全球5G發展的新里程碑！我們將延續緊密的夥伴關係，持續提供愛立信領先全球的5G技術與豐富的網路部署經驗，為消費者與企業創造實現行動生活的無限可能。