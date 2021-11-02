馬來西亞歌手黃明志因才華洋溢被封為「創作鬼才」，最近和歌手陳芳語合作歌曲《玻璃心 Fragile》更是引起廣大迴響，2周內就突破2000萬點閱，氣勢如虹讓鄉民忍不住在論壇PTT問道：「黃明志是不是超越周杰倫了？」對此，黃明志也發文回應了。

一名網友在PTT發文詢問「黃明志是不是超越周杰倫了」，在網路上掀起正反兩面論戰，有人認為黃明志的曲風多變，多半扣著台灣時事，充滿警世意義，且MV拍攝用心，「只看音樂，根本超越周杰倫了吧」，然而也有網友認為周杰倫拿過15座金曲獎，但黃明志一座都還沒拿過。

黃明志的《玻璃心 Fragile》討論度超高。(圖/翻攝自黃明志臉書)

對此，黃明志也在凌晨發文自嘲：「今天看到有新聞拿我來和周杰倫比較，這種新聞根本就是寫來害我被罵的。」但他也幽默化解尷尬表示：「拜託請問周董怎麼跟我比？我去年才剛拿到“馬來西亞十大傑出青年”，這個獎他一輩子都不可能拿到…。」

一番話讓網友全都笑翻，引來4.6萬人按讚，網友紛紛留言直呼，「正經說話都那麼搞笑」、「哈哈哈，神反轉結局」，也有人認為周杰倫是那個時代的傳奇，黃明志則是現在的，「不同世代的人，不可同日而語，Namewee黃明志你是我們這個時代的傳奇，走好你相信的道路，就對了！」