繼全聯併購大潤發後，台灣家樂福也有意出售，統一日前曾對外表示「這是家務事」，遠東集團董事長徐旭東今證實有參加出價，對於統一家務事說法，徐旭東回應「法商家樂福沒說是家務事，要看誰價錢出的高」。

由於統一持有台灣家樂福40％股權，全聯併購大潤發後，量販版圖出現變化，統一動向受到市場矚目，日前以家務事回應此事，可能買下更多台灣家樂福股權；徐旭東今參加遠東SOGO周年慶造勢活動受訪時表示，大家都對家樂福有興趣，市場機制是價高者得，「我會盡量努力(競標)」。