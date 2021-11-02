配合振興五倍券，交通部觀光局加碼推出240萬份國旅券，分四周抽出中獎獎號，稍早10點半已抽出國旅券最後一輪幸運中獎者，6組號碼為32、02、87、93、82、17，中籤者將於今日下午陸續收到簡訊，另外《中時新聞網》也整理過去三周開出的獎號，中獎者可領面額1千元的國旅券。

連續四周國旅券，共23組號碼出爐。（圖／中時新聞網 陳友齡製表）

國旅券首波抽獎自10月12日開跑，一連四周，每都抽出60萬份，今日上午10點半已抽出最後一輪，中獎號碼為32、02、87、93、82、17，凡是身分證末2碼和抽出的6組號碼相同，下午就會接獲簡訊通知，並於3天後可在「國旅券」抵用平台領取價值1千元的數位國旅券。

另外前三周的中獎號碼分別為，第一輪21、32、67、97、98、410；第二輪87、04、40、29、71；第三輪44、34、09、55、35、041。

其中以87及32分別被抽中兩次，對此觀光局主任秘書林佩君回應，過去四周陸續有民眾登記加碼券，所以抽出的號碼不會排除，為的是方便後續才加碼的民眾，也有中獎機會，因此先前已中籤的民眾，若身份證尾數又被抽中，就會被排除。

觀光局也提醒，數位國旅券民眾可用於旅行業、旅宿業、觀光遊樂業、領有溫泉標章的業者、國家風景區管理處商家、觀光工廠等4000多家業者，需一次使用完畢不得找零，使用期限為2021年11月1日至2022年4月30日。