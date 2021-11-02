教召從明年起試行1年1訓、1次14天。國防部今天表示，將有約1萬5000人參與新制教召，以退伍8年內為原則。根據現行規劃，射擊訓練將自12小時增至28小時、射擊總發數從86發增至183發；戰鬥教練也從12小時增至56小時。

國防部上午舉行「明年教育召集執行作法說明」記者會，全民防衛動員室副主任馬家龍少將表示，為強化後備戰力，國防部明年試行「1年1召、1次14天」的新制教召，以作戰區為單位於明年第1季至第3季，由三軍司令部及後備指揮部在25個營（連），對約1萬5000人實施驗證，預計第4季完成試行後進行檢討，召集方式以「後退先用」，以8年內退伍的後備軍人為原則，網傳新式教召將以7年級生為主並非事實。

馬家龍指出，其餘教召者仍維持舊制5天訓期、共約9萬7000人，若加上新制的1萬5000名，預估1年共可施訓11萬人。至於哪些後備軍人要接受14天教召新制，他說，將由各軍司令部和指揮部及任務遴選單位，依照專長、缺員需求等原則選充。

馬家龍說明課程規畫指出，第一週著重「射擊訓練」，增加召員射擊時數與彈藥數量，實施兵器教練等課程複訓。舊制時數為12小時、新制為28小時，增加16小時，其中手槍射擊發數從15發增至35發、步槍從21發增至45發、機槍從33發增至69發、迫砲從17發增至34發，總發數從86發增至183發。

第二週則以「戰鬥教練」為重點，採戰術行軍結合戰鬥間各種狀況處置及宿營，磨練幹部指揮及部隊應處能力。舊制時數為12小時、新制為56小時，增加44小時，增加行軍訓練、戰傷急救、工事構築、障礙物破壞與通過、地形地物利用、班攻擊與防衛等。

為考量公平性，國軍也提出三項配套。馬家龍指出，為兼顧國安與減少中小企業雇主負擔，若經常雇用員工數為20人以下中小企業，有2名以上員工同時接受召集，且有影響營運之虞，可擇定受召的半數以下員工，憑相關證明辦理免除此次召集。

馬家龍也說，由於明年試行的新制度天數較舊制增加一倍，考量兵役公平性，參與新制應召員，將以2次召訓計算；此外，為使受召後備軍人與相關企業，得以完成事前規劃，因此今年12月就會公告明年的教召日程與寄發動員召集預告書。