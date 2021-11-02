「歐弟」歐漢聲今年8月閃電宣布和小8歲大陸妻子鄭雲燦結束7年婚姻，今(2日)週刊報導，鄭雲燦恢復單身後與有「小金城武」之稱、演出《刻在你心底的名字》的鮮肉男星陳昊森過從甚密，疑似快速有了新歡。對此，歐漢聲稍早回應媒體沒有代為否認，只大器表示：「我都祝福」。而陳昊森所屬經紀公司華研國際目前尚未回應。

據《鏡週刊》報導，近日直擊鄭雲燦出入內湖住所身邊有高大男陪伴，仔細一瞧對方正是因《刻在你心底的名字》星路看漲的陳昊森，為了避嫌兩人還一前一後走進豪宅，直到隔天又一前一後出門，另有網友曾私訊問鄭雲燦聚餐中臉被遮住的男子身分，未料竟遭鄭雲燦封鎖且秒刪文，更引發密戀聯想。

傳聞陳昊森和鄭雲燦過從甚密。（圖／中時資料照片）

對此，《三立新聞網》報導，歐弟聽聞前妻有新歡的消息後並未代為否認，只發聲獻上祝福，強調：「只要女生開心，我都祝福」，而他目前重心就是孩子與工作，目前暫時沒有尋第二春的打算。兩人雖然離婚卻沒交惡，今年8月歐弟還曬出與鄭雲燦一起騎重機的合照，開心說：「應觀眾要求，這麼帥的畫面，不能只有我看到，分享给你們」。

歐漢聲當時發離婚聲明，語重心長說：「世上多一對怨偶，不如多兩個可以給更多愛的爸媽」，兩人才和平決定結束7年婚姻。身為重慶人的鄭雲燦外型豔麗，據知結婚前是廣告公司的創意總監，傳聞鄭雲燦本來是歐弟粉絲，曾和節目製作人要過歐弟聯絡方式，但對方不給，幾個月後兩人就在網上搭上線互相關注，之後相識相戀，結婚後生下2女，今年4月歐弟還在網上誇獎鄭雲燦，說：「老婆好手藝配電影」，但8月就宣布離婚，讓人始料未及。