美系外資出具最新報告，認為半導體測試介面廠精測(6510)對美系客戶的高速運算（HPC）及聯發科的智慧手機應用處理器（AP）專案，後續均面臨競爭加劇風險，目前本益比已偏高，對此將評等自「中立」調降至「減碼」、目標價自720元調降至660元。

精測股價8月底下探524元低點，隨後一路震盪回升、昨日上探800元。受外資降評砍價影響，今（2）日開低後挫跌6.33％至725元，早盤維持逾6％跌幅，表現明顯疲弱。三大法人上周合計買超470張，昨日亦反手賣超達529張。

美系外資表示，精測目前為美系客戶提供ARM架構的PC CPU的測試介面，目前約貢獻精測今年營收約10～20％。雖然市場對新一代CPU的晶片尺寸增加有所期待，但美系外資對明年年專案的新一波競爭感到擔憂。

美系外資指出，根據精測對同一美系客戶提供智慧手機應用處理器（AP）測試介面專案的過往記錄，認為對於採同一製程設計的新一代產品，精測在技術方面可能無法享有競爭優勢。過去因流失該客戶訂單，使精測股價單周大跌21.2％，跌幅遠高於大盤的0.4％。

美系外資認為，雖然精測未來若流失美系客戶的高速運算（HPC）測試介面專案訂單，對公司獲利造成的影響，可能不會像先前智慧手機AP專案那麼嚴重，但認為目前市場期待已偏高。

而在連2年未爭取到美系客戶智慧手機AP專案後，精測持續拓展高速運算及記憶體應用貢獻、多元化測試介面業務應用領域。但目前智慧手機相關業務對精測營收貢獻仍達60～70％，其中聯發科對精測上半年營收貢獻估達35～40％。

其中，雍智科技(6683)致力使測試解決方案取得聯發科認證，導致精測近期股價出現波動。據美系外資進行的供應鏈調查，雍智在7、8月時未能取得聯發科認證，但認為未來將繼續嘗試成為聯發科的測試介面第二供應商，可能成為精測明年下半年的營運風險。

由於在聯發科智慧手機AP測試介面訂單競爭中暫時安全，精測股價已自先前暴跌中反彈。唯鑑於精測在高速運算（HPC）和智慧手機測試介面業務的不確定性，美系外資將精測2021～2023年每股盈餘預期分別調降4％、9％、9％，以反應可能的業務風險。

在修正獲利預期後，精測目前本益比已達美系外資明年每股盈餘預期的28倍，與近3年平均的26倍相比已偏高，故美系外資將評等自「中立」調降至「減碼」、目標價自720元調降至660元。