隔夜美股三大指數再創新高，台股晨盤乘勝追擊，由晶圓三雄台積電(2330)、聯電(2303)、世界先進(5347)聯手領軍，電動車和元宇宙概念股持續發燙，加以貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)揚帆啟航，推升指數開高走高上攻至17237點，一度漲逾160點。除了「元宇宙」題材熱炒，「新能源」相關應用如太陽能、電動車等供應鏈持續吸金，「原物料」中的造紙股亦重擂戰鼓，在榮成(1909)領漲4.5%帶動下，寶隆(1906)、永豐餘(1907)、華紙(1905)、正隆(1904)等跟進走揚，類股一片欣欣向榮，漲幅位居上市類股前段班，呈現連3紅。

大陸造紙漲價潮又起，市場關注台廠是否跟進漲價，法人指出，由於大陸自9月起啟動能耗雙控及限電措施，造紙產能限縮，加上廢紙原料上漲，動力煤能源成本及電價上漲等推升，使紙廠的成本跟著上升。惟需求端進入第四季傳統旺季，工紙報價於十一長假過後漲勢擴大，預期年底前漲價動能仍延續，台廠榮成(1909)大陸有三座造紙廠、設近30個廢紙環保站、六座紙箱廠，貢獻集團整體營收近八成，今日獲買盤點火放量大漲逾4%，持續向季線與半年線挺進，助漲造紙股整體氣勢；永豐餘(1907)工紙在大陸有12座紙箱廠、揚州造紙廠有三條產線，貢獻整體工紙事業近45％營收，今日跟進走揚1%，持續沿五日線爬升。

在行政院拍板明年軍公教待遇調薪4％後，造紙三雄永豐餘(1907)、正隆(1904)、榮成(1909)展現好薪情，陸續跟進啟動2％～5％調薪計畫。造紙業表示，去年起疫情改變全球供應鏈，加上國內電商經濟暢旺，今年造紙業均繳出不錯的成績單，各家將參考政府調薪比例及公司獲利、個人績效、景氣狀況等指標，研議調薪幅度。國內造紙業去年總產量達436萬公噸，近五年持續成長，秉持與員工共享獲利的企業社會責任，不少造紙公司每年調薪，有助於整體產業人才招募和穩定。

法人指出，近期原物料族群股價修正，造紙類股股價相對疲弱，惟考量第四季為工紙傳統需求旺季，大陸工紙報價看漲，台廠在大陸的工廠也可望跟漲，有利於紙廠第四季營運。先前大陸、美國接連採行政策打壓油價、煤炭價格，導致相關族群大幅回檔，就修正幅度來看，似有過度反應跡象；預料通膨環境短期不易扭轉，後市有利原物料族群表現。