1日，因國內政治面趨穩定後，日股出現大漲，但現在市場又擔心美國聯準會本周又會宣布什麼消息，進而影響股市表現。2日早盤結束時，日經指數收29580.49點，跌66.59點或0.22%。東證收2035.68點，跌9.04點或0.44%。

Rheos Capital Works認為，傳統來說雖然11月股市看漲，但就怕聯準會本周將會宣布什麼對股市不利的政策。

而另個影響大盤走勢的，就是企業財報。

在公布不如預期財務數字後，化妝品製造商Pola Orbis下跌8.8%，日立造船跌6.7%，製藥商協和麒麟也跌6.3%。

但電子零件製造業者卻因財報佳走高，包括TDK漲8.9%，京瓷也漲5.5%。

迪睿合漲停鎖死，漲幅高達21%，因這家光學與電子材料製造商獲利強勁，並宣布增派股息與實施庫藏股。

2日陸續要公布財報的日企還有新日鐵、三菱化學與三井物產等等。