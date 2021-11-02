瑞昱(2379)第三季財報登三高，惟第四季由於十月兩岸都有假期，客戶提前拉貨，法人預估，瑞昱第四季營收恐低於第三季，瑞昱今早盤後股價紅翻黑，摔下500元大關以及5日線。

瑞昱第三季營收、營業利益、單季獲利皆創下歷史新高，單季獲利為9.57元。瑞昱第三季的庫存週轉天數為97天，較第二季的80.3天、及第一季的64.3天都顯著上升，也上升到近11季以來相對高的水準，目前包含瑞昱與其客戶都可見到庫存的增加，瑞昱強調，市場仍是需求大於供給，庫存水位雖高但仍在可控範圍。

面對今年晶圓及封測的漲價，瑞昱都有向客戶反應，故第二季、第三季的毛利率皆在50%以上，雖然目前瑞昱認為市場需求仍大於供給，但法人表示，由於十月兩岸都有假期，客戶提前拉貨，將導致瑞昱第四季營收低於第三季，惟毛利率可維持高檔水準，同時，以過去的經驗，年度費用集中於第四季結算，故第四季的費用率亦較高。

瑞昱WiFi 6於PC/NB、Router的滲透率，連續兩年都有翻倍成長，預估明年滲透率達50~60%，但瑞昱WiFi 6主晶片(SoC)的交貨期長達26週，目前WiFi 6e主晶片已與客戶開案導入NB上，將於2022年出貨，雖然SoC缺貨會延緩WiFi 6、10G PON、2.5G ethernet等規格升級速度，但瑞昱看好預估，規格升級在2022年應該都會繼續加速，滲透到各應用領域。