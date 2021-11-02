遠東新(1402)今年與美國生技公司LanzaTech、印度MEG製造商，以及國際知名瑜珈服品牌共同宣佈，成功產出全球第一件利用煉鋼廠廢氣製成的衣服。運用獨特生物技術將捕捉到的碳排氣體先轉化為乙醇，最終製成FENC TOPGREEN Bio3 PET低碳聚酯，將工業排放之溫室氣體轉化為服飾、運動鞋等全新紡織商品，進一步落實減碳的目標。

遠東新致力於減碳節能的循環經濟，今年成衣客戶，拿下LULU和愛迪達的大單，遠東新明年在LULU營業額的成長可望倍增，而在愛迪達的營業額也可望有約2成的年增。

此外，隨著寶特瓶回收再生市場日趨成熟，遠東新世紀也將研發目標轉移至二手舊衣。根據大數據顯示，高達八成的二手衣被當成廢棄物處理，若能將舊布料再製成新布料，就可解決龐大的二手衣回收問題，也能減少地球資源的浪費，並成為製造廠商與服飾品牌落實永續環保承諾的最佳方案。遠東新世紀長纖事業群今年特別推出FENC TOPGREEN rTEX Filament織物回收聚酯纖維，將材質複雜度較寶特瓶高許多的織物及二手衣，透過分類、粉碎、熔融、造粒及抽絲等流程，重製成新的聚酯纖維，並已獲得國際品牌青睞，應用於新一季度運動服飾。

2022年世界盃足球賽也將會有7個國家隊穿上海洋回收紗做成的戰袍，而該運動服也是由遠東新從上游到下游一條龍生產，搭配獨特的織造技術，設計出適用於高強度賽事及訓練球衣，使面料更輕、吸濕排汗效果更好，布料撕裂強度更高。