美國記憶體大廠美光股價穩步向上，周一續漲2.32%，攻上70美元關卡；台DRAM大廠南亞科(2408)雖第4季面臨產業調整期，但在外資自低檔一路加碼買超，股價持續向上，今早最高達69元，盤中則隨台股下壓整理。本波段自60元以上漲至今，累積漲幅達約15%。

產業動態方面，受到傳統旺季已過，且缺料的衝擊等影響，記憶體產業本季進行修正，但隨著Windows 11推出後近期個人電腦市場需求出現回溫，在後疫情時代，商用筆電採購量能可望逐步回升帶動，有機會讓明年首季產業逐步回穩，價格止跌。

南亞科預期，DRAM市場短期供需不平衡，第4季將步入修正期，不過因供應商庫存量都很低，且市場有不錯需求，第4季應不會大幅度修正，將落至介於第2季至第3季之間的水準。

據南亞科指出，商用電腦市場需求依然穩健，Chromebook需求趨緩。網通訊及智慧音箱等需求持續成長，伺服器、電視及車用市場則可能受到零組件缺料影響。

研調機構預期，不同應用的記憶體市況可能出現差異，電腦用標準型記憶體第4季報價下滑5~10%；伺服器記憶體價格將持平至下滑5%，行動記憶體則可能持平表現，整體DRAM價格將轉跌3~8%。

華邦電(2344)則在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡下，法人估第4季業績可望續揚，續創歷史新高紀錄。

華邦電受惠記憶體市況熱絡以及併購效應，前3季營運大幅成長；展望第4季，雖DRAM標準型市場降溫，但華邦電在利基型記憶體及編碼型快閃記憶體(NOR Flash)市況依然熱絡，且價格持穩下，法人第4季業績可望續增，挑戰再創營運歷史新高紀錄。