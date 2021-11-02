字節跳動今（2）日宣佈組織調整，實行業務線BU化（Business Unit，業務單位），成立6個業務板塊：抖音、大力教育、飛書、火山引擎、朝夕光年和TikTok。

據封面新聞報導，這是該公司最新一次組織調整，按照「緊密配合的業務和團隊合併為業務板塊，通用性中台發展為企業服務業務」的原則，目的在應對業務變複雜以及團隊規模變大的挑戰。

今年5月，字節跳動創始人張一鳴在內部全員信稱，他和梁汝波將於2021年底前完成字節跳動執行長（CEO）職責的過渡交接。此次組織調整，意味著交接已如期完成。

字節跳動將今日頭條、西瓜視頻、搜索、百科以及其大陸國內垂直服務業務併入抖音。該板塊負責大陸國內資訊和服務業務的整體發展。

同期，該公司員工發展部門的部分職能轉型為職業教育方向，併入大力教育板塊。該板塊致力於建立終身教育服務體系，覆蓋智慧學習、成人教育、智慧硬體、校園合作等領域。

飛書、EE（企業效率部門）、EA（企業應用部門）合併成飛書板塊，聚焦提供企業協作與管理服務。

此外，火山引擎板塊聚焦打造企業級技術服務雲平臺。朝夕光年板塊負責遊戲研發與發行。

TikTok板塊負責TikTok平台業務，同時支持海外電商等延伸業務的發展。值得關注的是，TikTok CEO周受資不再兼任字節跳動CFO，該公司財務部轉向梁汝波彙報。