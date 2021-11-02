110年全國性公民投票將在12月18日舉行，針對第17至20案四大公投案，中選會規畫舉辦5場意見發表會，第1場的時間點落在11月13日下午1時於華視舉行。

依據公民投票法第17條主管機關應於公民投票日90日前，公告「正反意見支持代表於全國性無線電視頻道發表意見或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項」，前項發表會或辯論會，應在全國性無線電視頻道至少舉辦5場。

而這5場意見發表會舉行時間分別為11月13日、11月18日、11月27日、12月2日及12月11日，辦理地點依序為華視、民視、中視、台視、公視。首場意見發表會四大公投登場序為「重啟核四」、「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。

正反兩方皆派出強棒，「重啟核四」、「反萊豬」由公投領銜人黃士修及國民黨立委林為洲親自上陣，「公投綁大選」、「珍愛藻礁」則是由國民黨立委江啟臣、律師陳憲政為正方代表。

代表反方的首場出席官員，分別是經濟部長王美花、次長曾文生、農委會主委陳吉仲及內政部次長陳宗彥。

另外，1218公投規模龐大，超過1980萬的合格投票權人將在全國1萬7479個投票所投票，選務機關需招募的投開票所工作人員將近27萬人，選務工作相當繁瑣。